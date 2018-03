Héritage de Johnny Hallyday : le tribunal de Nanterre renvoie l'affaire au 30 mars

publié le 15/03/2018 à 16:27

Les avocats de Laura Smet et David Hallyday ont eu gain de cause. L'audience prévue ce jeudi 15 mars est renvoyée au vendredi 30 mars, à 14 heures, au TGI de Nanterre. La demande de report de l'examen de leur référé sur l'album posthume de Johnny Hallyday et le gel de ses avoirs a été acceptée ce jeudi, en début d'audience.



"Nous avons été destinataires des différentes conclusions et pièces adverses depuis deux jours et encore ce matin, et il y a encore une certain nombre de pièces dont on doit prendre connaissance", a justifié Carine Piccio, l'un des conseils de David Hallyday. D'ici au 19 mars, les avocats de Laeticia Hallyday devront notamment fournir à la partie adverse des précisions sur le "trust" au sein duquel Johnny Hallyday aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de sa femme, conformément à un testament rédigé en juillet 2014 aux États-Unis.

Les avocats de David Hallyday avaient demandé, dans la matinée du jeudi 15 mars, le renvoi du procès. Ils regrettaient d'avoir reçu certains documents trop tardivement. "Cette demande est, en effet, motivée par les nombreux développements et pièces communiquées auxquels nous allons devoir répondre", avait précisé Me Carine Piccio.

Quelques heures plus tard, ce sont cette fois les avocats de Laura Smet qui avait fait la même demande de renvoi de l'audience qui devait se tenir ce jeudi. Ils déplorent avoir reçu également des informations distillées tardivement.