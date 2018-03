Les retraités sont-ils des privilégiés ?

publié le 15/03/2018 à 08:56

Dans la rue comme dans les maisons de retraite, les seniors seront au centre de l'attention aujourd'hui : les professionnels de l'aide aux personnes âgées sont appelés à se mobiliser pour réclamer plus de moyens humains, les retraités pour défendre leur pouvoir d'achat.



Les retraités sont invités à se rassembler partout en France pour dire non à la "baisse de leurs pensions", à l'appel de neuf syndicats. A Paris, le cortège partira de Montparnasse à 14H30 en direction des Invalides.



"On s'attend à un gros succès", assure Didier Hotte (FO). "Autant qu'en septembre", quand des milliers de retraités avaient manifesté dans tout le pays pour dénoncer la hausse de 1,7% de la CSG - prévue pour 60% d'entre eux à compter de janvier, destinée à compenser la suppression des cotisations chômage et maladie du privé.



Car les premières ponctions se sont fait sentir. Et ont parfois suscité "l'incompréhension" de retraités qui, malgré des pensions inférieures à 1.200 euros par mois, ont dépassé les plafonds (1.841 euros pour un couple) en raison des revenus de leur conjoint et/ou locatifs.



Interpellé hier à Tours, Emmanuel Macron a redit qu'il "assumait" ses réformes et demandé "un effort pour aider les jeunes actifs". "Il y en a qui râlent et qui ne veulent pas comprendre, c'est la France", a-t-il remarqué.



Revalorisées de 0,8% en octobre, les retraites ne le seront plus avant janvier 2019 au profit d'une augmentation du minimum vieillesse.

"On n'est pas une génération dorée", s'indigne Michel Salingue (FGR-FP), soulignant que la pension moyenne s'élève à 1.300 euros.

