Le journal de 12h30 : les syndicats de cheminots chez Edouard Philippe

publié le 07/05/2018 à 13:50

Édouard Philippe reçoit un à un, lundi 7 mai, les syndicats de cheminots, un peu plus d'un mois après le début de la grève perlée au sein de la compagnie ferroviaire. Le Premier ministre a déjà pu rencontrer les délégations de l'UNSA, de la CGT et de la CFDT. Une politique de la main tendue mais ferme, sachant qu'il ne compte en aucun cas revenir sur la réforme du statut des cheminots ou sur l'ouverture du marché à la concurrence.



Lors des premiers échanges, Édouard Philippe a annoncé de "nouvelles discussions" à la fin du mois de mai, à Matignon, avant que le texte de loi sur la réforme soit examiné au Sénat. "Pour nous, la grève continue", a déclaré à sa sortie Laurent Brun, de la CGT Cheminots. Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, qui a réagi au micro de RTL, a estimé qu'il n'y avait "aucune raison pour que la grève s'arrête".

À écouter également dans ce journal :

- Air France : la compagnie traverse toujours une zone de fortes turbulences. Après la démission du PDG Jean-Marc Janaillac, consécutive au rejet par les salariés des propositions de la direction, l'action du groupe a perdu plus de 13% en Bourse. Une quatorzième journée de grève a débuté ce lundi 7 mai, et 80% des vols sont annoncés pour le 8 mai.

- Élysée : rien d'ostentatoire n'est prévu pour célébrer cet anniversaire, mais cela fait bien un an qu'Emmanuel Macron a été élu à la présidence de la République. D'après nos informations, il passera quelques heures de repos à la Lanterne, à Versailles.



- Prisons : comment gérer les terroristes prisonniers les plus prosélytes ? Il y a deux mois, Édouard Philippe avait promis 450 places de détention adaptées d'ici à la fin de l'année. Nous sommes allés visiter la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon, dans l'Orne. Il s'agit de la prison la plus sécurisée de France, où un bâtiment est en train d'être vidé pour ces futurs détenus.



- Alimentation : mangez-vous sainement ? Pour vous aider à vous y retrouver sur la qualité des produits en supermarché, l'agence Santé Publique France lance aujourd'hui une campagne de publicité pour mettre en avant Nutriscore. Il s'agit d'une nouvelle signalétique destinée à combattre la malbouffe et à prévenir les risques de surpoids et les maladies cardiovasculaires.