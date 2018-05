publié le 04/05/2018 à 00:49

Près d'un million d'euros en un peu plus d'un mois. La cagnotte lancée le 23 mars dernier en soutien aux cheminots en grève a dépassé les 991.000 euros ce jeudi 3 mai. Sur la plateforme, à minuit, plus de 26.000 personnes avaient fait un don dans cette cagnotte créée à l'initiative d'une trentaine d’écrivains, réalisateurs et universitaires pour soutenir les cheminots en grève.



Franceinfo rapporte qu'un chèque symbolique géant de 975 000 euros a été remis aux organisations syndicales, ce jeudi 3 mai, lors de la manifestation organisée devant l'École militaire à Paris. "Tout l'argent déposé sur la cagnotte ira directement, sans intermédiaires, aux fédérations de cheminots", hors frais de transfert, avait indiqué le sociologue Jean-Marc Salmon, à l'origine du projet, sur la page Leetchi dédiée à la cagnotte.

Laurent Brun (CGT-Cheminots) a pris la parole pour assurer que "les cheminots ne faiblissaient pas" et qu'ils "ne lâcheraient rien". "Ils défendent un de nos biens communs, une entreprise de service public que le gouvernement cherche à transformer en 'société anonyme'", avaient écrit les créateurs de la cagnotte, en soulignant que "les journées de grève coûtent et que pour le succès de leurs revendications, il importe que le mouvement puisse durer".

