La SNCF augmente ses tarifs sur deux lignes

publié le 13/03/2017 à 23:02

À partir de mercredi 15 mars, il faudra compter 10 euros de plus pour un Paris-Bordeaux et 6 supplémentaires pour un Paris-Rennes. Les tarifs augmentent parce que ces deux destinations seront désormais couvertes par une ligne à grande vitesse. Ouverture le 2 juillet prochain et réservation à partir de mercredi. Il faut désormais compter 1h25 au lieu d'un peu plus de deux heures pour Paris-Rennes, et 2h04 au lieu de 3h14 pour le Paris-Bordeaux.



Les prix, la durée, mais aussi les horaires vont être modifiés, pour permettre aux passagers de pouvoir faire l'aller-retour sur la journée : les trains seront plus nombreux.

C'est un moment important pour la SNCF qui fait face aux accusations de moyen de transport cher et qui doit donc justifier de ces 15% de hausse des tarifs. Pour contrer ces attaques, les offres promotionnelles vont être multipliées.