publié le 23/05/2018 à 13:43

94,97%, c'est le chiffre du jour à la SNCF. Près de 95% des cheminots, qui ont participé au référendum baptisé "vote-action" organisé par les syndicats de la compagnie, ont dit non à la réforme du gouvernement. 61% des cheminots ont participé au scrutin. Une consultation que l'exécutif et la direction de la compagnie qualifient de pétition. Il n'empêche que les syndicats entendent bien capitaliser sur ce résultat.



À 48 heures d'une nouvelle rencontre avec le Premier ministre et en pleine négociation dans l'entreprise avec leur direction sur le plan stratégique, les syndicats vont brandir ces résultats pour essayer de faire bouger les lignes sur le thème : "Avec autant de cheminots hostiles à la réforme, vous ne pouvez plus camper sur vos positions, vous devez en tenir compte". SUD Rail, à partir de l'exemple d'Air France, va même jusqu'à demander la démission du patron de la SNCF Guillaume Pepy.

À écouter également dans ce journal :

- GREVE SNCF : La mobilisation est entrée dans sa onzième séquence. C'est le 21e jour de débrayage. Pour ceux qui galèrent en région parisienne, la SNCF va rembourser la moitié du prix des pass Navigo pour les mois d'avril et mai. Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, l'a annoncé ce matin sur RTL.

- CHÔMAGE : Le chômage est reparti à la hausse au premier trimestre 2018 : + 0,2%. Il touche 9,2% de la population active d'après les calculs de l'INSEE. Une inversion de la courbe due au ralentissement de la croissance au début de cette année. Une bonne nouvelle tout de même : le chômage de longue durée est en légère baisse.



- JUSTICE : Cinq jours après le lynchage à mort d'un Français d'origine burkinabée à Pau, deux adolescents de 16 et 17 ans vont être présentés au juge d'instruction. Ils risquent une mise en examen pour homicide volontaire. La victime avait été rouée de coups, en pleine rue.



- MIGRANTS : À Paris, les 2.300 migrants qui vivent dans des camps seront évacués à bref délai. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, précise qu'il y aura des mises à l'abri mais aussi des contrôles administratifs. Il met en garde la ville de Paris : si les campements se reconstituent, dit-il, cette 35e opération n'aura servi à rien..



- PARCOURSUP : Plus de la moitié des candidats inscrits à la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur ont reçu au moins une proposition depuis hier soir. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur ce mercredi.



- FOOTBALL : C'est le prologue de la campagne de Russie. Les Bleus de Didier Deschamps viennent d'arriver à Clairefontaine pour débuter leur préparation. 22 joueurs, puisque Raphaël Varanne, le 23e, est encore retenu avec le Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions.



- LIGUE 1 : Quant à Ajaccio, il recevra Toulouse à huis-clos à 20h45 et sur terrain neutre à Montpellier. Match de barrage aller en vue de l'accession en Ligue 1. Le match contre Le Havre a finalement été validé mais le stade d'Ajaccio est suspendu jusqu'à nouvel ordre.