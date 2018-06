Le co-walking, ou l'art de faire des réunions d'entreprise en marchant

publié le 19/06/2018 à 06:29

Quand on est debout et qu'on marche, on réfléchit mieux, on est plus libéré. Il y a bien des journalistes radio qui présentent debout. Là il s'agit de remplacer les réunions enfermées dans une salle par une petite promenade. "Les seules pensées valables viennent en marchant" : c'est Nietzsche qui l'a dit.



Les entreprises qui développent ce concept partent du principe que les "réunionites" sont stériles. Selon une enquête réalisée par OpinionWay auprès de salariés d'entreprise, seulement une réunion sur quatre aboutirait à une prise de décision.

Cette nouvelle tendance vient des entreprises des nouvelles technologies. Le fondateur d'Apple, Steve Jobs, a développé le "walk and talk" ("marcher et parler"), repris ensuite dans les sièges de Facebook ou de LinkedIn.

À deux, trois ou quatre (pas plus), les collaborateurs vont se promener. Ils vont sortir du cadre. L'idéal est d'être le long d'un plan d'eau ou d'être entouré d'arbres. Le fait d'être debout en train de marcher libère la parole. Il y a un côté plus relax.



Il y a même des entreprises qui s'équipent de "walking desk". Vous travaillez en marchant sur un tapis roulant (comme dans les salles de sport), avec une tablette pour poser votre ordinateur. Vous réglez la vitesse de marche. À raison de 3 à 4 kilomètres par heure, vous faites du sport, vous perdez des calories et vous êtes beaucoup plus créatif.