Limousin : une maison de retraite pour éléphants issus de zoos

et Loïc Farge

publié le 18/06/2018 à 06:11

Leur maison est en construction, avec un grand parc autour. En fait, il y a de plus en plus de villes ou de pays en Europe (comme la Suède) qui interdisent les animaux sauvages dans les cirques. Donc que vont devenir les éléphants, qui peuvent vivre jusqu'à 60 ans ?



Certains iront dans le Limousin, à Bussière-Galant près de Limoges. Cette pension un peu spéciale a été imaginée par deux soigneurs animaliers belges, Sofie et Tony, sur le terrain d'une ancienne ferme équestre.

Selon leurs estimations, les cirques compteraient encore en Europe 141 éléphants. Il sera impossible de les relâcher dans la nature en Afrique. Ils ne résisteraient pas, car ils sont nés et ont grandi en captivité.

Les deux soigneurs ont obtenu l'autorisation d'ouverture. Ils ont des sponsors et des bénévoles qui viennent les aider pour les travaux. Il va falloir construire deux clôtures. Un éléphant, ça fait 6 tonnes. C'est aussi lourd que dix vaches, autant qu'elles soient solides.



Dans cette maison de retraite pour pachydermes, il pourra y avoir jusqu'à dix pensionnaires. Les trois premiers sont attendus à la fin de l'année.