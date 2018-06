Huile de palme : le bilan sur la biodiversité est catastrophique en Asie

publié le 13/06/2018 à 06:20

On dirait que le singe attaque le bulldozer pour se défendre. Il court et s'agrippe à la machine. En fait il essaie juste de sauver sa vie, de s'enfuir en passant par-dessus la machine qui vient de faire tomber son arbre. On voit donc ce grand singe complètement paniqué, entouré par des ouvriers dans la forêt qui abattent les arbres un à un.



Car c'est le principe. Pour faire de l'huile de palme en Indonésie et en Malaisie - les deux plus gros pays producteurs -, les compagnies rasent les forêts anciennes et plantent à la place des millions de palmiers. Ensuite, elles récupèrent les fruits, les pressent et obtiennent une matière grasse pas chère qu'on va retrouver partout : dans le Nutella, dans la plupart de nos produits alimentaires, et donc dans nos voitures.

On peut la transformer en biocarburant. Le bilan sur la biodiversité est catastrophique. En Indonésie, la moitié de la forêt a déjà disparu en cinquante ans. Dans certaines régions, 90% des orangs-outans sont morts.

Les forêts labellisées pointées du doigt

Il y aussi l'impact sur le climat. Les arbres, dans les forêts, ça retient le carbone. Si vous les coupez pour les brûler, vous dégagez des gaz à effet de serre. Le biodiesel produit avec l'huile de palme est pire que le diesel fait avec du pétrole.



Alors il existe des forêts labellisés censées être mieux gérées, où les singes seraient protégés. Total assure que son huile de palme vient de là. Mais une étude récente d'une fondation hollandaise a montré que ces labels n'étaient absolument pas fiables.