publié le 16/04/2018 à 10:23

Emmanuel Macron était, dimanche 15 avril au soir, l'invité de Jean-Jacques Bourdin et d'Edwy Plenel. Bien entendu, cet important rendez-vous a été commenté à l'Élysée. Un bruit de console se fait entendre. C'est Emmanuel Macron, imité par Laurent Gerra, qui joue à Call of Duty.



"Dans ta face Bachar ! Prends ça !", lâche le chef de l'État devant l'écran. On frappe à la porte. "Emmanuel, Emmanuel ! Mais c'est pas possible ! Tu es encore en train de jouer à la guerre sur ta console", le rabroue son épouse, elle aussi imitée par l'humoriste.



"Mais heu, Brigitte, ça me défoule ! Ils m'ont tellement énervé les deux ! Le duo Robespierre et Jean-Marc Thibaut", réplique le Président. "Mais enfin, de qui parles-tu ?", lui demande Brigitte Macron. "De Edwy Plenel et de Jean-Jacques Bourdin. Ils donnent vraiment la carte de presse à n'importe qui !", tonne son mari.

"Ça t'apprendra à prendre que des journalistes hommes, blancs, de plus 60 ans !", rétorque son épouse. "Tu as raison, Brigitte. La prochaine fois, j'irai sur le divan de Karine Le Marchand", concède Emmanuel Macron. "C'est ça, et pourquoi sur le lit de Rihanna pendant que tu y es ?", rouspète Brigitte Macron.