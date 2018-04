publié le 02/04/2018 à 09:51

En ce lundi de Pâques, Benoît XVI figure au menu des personnalités imitées par Laurent Gerra. "Salve sœur Jadum ! Vous savez, je vous ai déjà dit que vous pouviez m'appeler par mon vrai prénom : Joseph, ou carrément Yoyo", lance l'ancien souverain pontife.



"Je ne peux pas me permettre ça, votre Sainteté !", avoue son interlocutrice. "Pourtant ça me ferait plaisir. Je n'en pouvais plus de porter un autre prénom que le mien. Qu'est-ce qui m'a pris de me coller un pseudo aussi naze : Benoît ?", clame-t-il.

"J'aurais dû prendre un prénom plus jeune, Kevin ou Mouloud ! C'est comme mon successeur à la tête de la boîte. Je n'en peux plus, je suis jaloux. Tout le monde l'aime celui-là, il est sympa en plus", tonne l'ancien pape, toujours imité par l'humoriste.

"Son vrai blaze, c'est Jorge Mario. C'est joli, non ?", lance Benoît XVI. "Et le voilà qui se fait appeler pape François. Pourquoi pas François François pendant qu'il y est, ou Claude François, ou François Valéry, ou Frédéric François ? Il aurait pu chanter 'Oh oh oh oh, je t'aime à l'italienne !'. On l'a échappé belle", poursuit-il.