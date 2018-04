et Jade

publié le 11/04/2018 à 09:51

François Hollande publie un livre sur son quinquennat, qu'il a intitulé Les leçons du pouvoir. L'ancien président de la République, imité par Laurent Gerra, est venu nous en parler ce mercredi 11 avril.



"Bonjour Mademoiselle Agnes, bonjour Patrick Demorand. L'heure est grave. Aujourd'hui, ce n'est pas le tueur à gags grand prix de l'humour involontaire que vous recevez dans votre émission Thé ou café. Aujourd'hui, c'est l'ancien chef d'État qui est devant vous. C'’est pourquoi, ne comptez pas sur moi pour dire 'bip, bip' !", avertit-il.

"Revenons à votre livre sur votre quinquennat. Vous tenez beaucoup à préciser, que vous avez rédigé votre livre vous-même et à la main", rappelle Mademoiselle Jade à son invité. "C'est vrai, personne ne me l'a dicté. J'ai tout inventé moi-même. Et comme mon Windows 95 avait encore planté, je l'ai écrit au stylo Bic. J'en ai bavé, mais heureusement j'avais un buvard", lance son interlocuteur.

"D'après les premières pages qui ont fuité, on dit que vous reconnaissez quelques-unes de vos erreurs ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Oui je l'avoue, j'ai fait des erreurs. Je n'aurais pas dû aller en scooter chez ma Julie, rue du Cirque. J'aurais dû prendre un Vélib' ! C'est mieux pour la planète. Et puis, j'aurais dû me méfier quand Emmanuel Macron m'a offert un catalogue des croisières Costa en 2017", concède François Hollande, toujours imité par l'humoriste.



"Il n'y a pas que la liste des erreurs de votre quinquennat, je suppose, dans cet ouvrage tant attendu ?", demande encore Mademoiselle Jade. "Nooon ! Comme son titre l'indique, il y a aussi toutes les leçons du pouvoir que j'ai apprises", avoue l'ancien président.



"Leçon n°1 : ne jamais dormir avec une chapka en fourrure du Kazakhstan sur la tête, ça fait couler la teinture des cheveux. Leçon n°2 : ne jamais inviter la famille de Leonarda à la Lanterne, ils jouent de l'accordéon percé toute la nuit. Leçon n°3 : ne jamais se moquer des 'sans-dent' devant Valérie Trierweiler, elle répète tout".