et Jade

publié le 13/04/2018 à 10:07

José Bové, imité par Laurent Gerra, n'est pas venu les mains vides ce vendredi 13 avril. "Ah bas oui, j'ai apporté une bonne bouteille !", lance-t-il à Mademoiselle Jade, intriguée par l'étiquette affiche l'indication "Cuvée Bové".



"Vous faites du vin, maintenant ?", demande-t-elle à son interlocuteur. "C'est vrai que les vins de l'Aveyron, et surtout ceux du Larzac, se comptent sur les pieds d'une chèvre", explique l'eurodéputés français du groupe Vert/ALE.

"On a quand même un vignoble millénaire, avec les Marcillac, les vins d'Antraigues ou encore les côtes de Millau. Alors je me suis dit que je pourrais m'y mettre", poursuit le pourfendeur de la malbouffe. Il confie qu'il produit du mousseux.

Il s'explique. "Au moment du tirage (de la mise en bouteille, si vous préférez), d'habitude en Champagne les vignerons ajoutent au vin ce qu'ils appellent la 'liqueur de tirage', c'est-à-dire des levures et du sucre qui déclenchent une nouvelle fermentation, qui va dégager le gaz carbonique - les fameuses petites bulles", décrit José Bové, toujours imité par l'humoriste.



"Moi, je fais du mousseux bio : j'ajoute des crottes de bique", confie-t-il. "Pour accélérer la fermentation de façon totalement biologique, il n'y a pas mieux. Et mon mousseux arrive à maturation en un mois au lieu de quinze", indique-t-il.