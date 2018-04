publié le 10/04/2018 à 09:34

Quinze pour cent des députés seront élus à la proportionnelle aux prochaines législatives. C'est en tout cas la volonté du gouvernement énoncée dans sa réforme des institutions. François Bayrou, partisan d'une proportionnelle à 25%, est très mécontent.



"Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi, et bonjour l'arnaque !", salue le leader du MoDem, imité par Laurent Gerra. "Mon Emmanuel Macron, en échange de mon soutien qui a changé le cours des choses, changé son destin, celui de la France, et même celui de la planète et de l'univers, m'avait promis 25% de proportionnelle. Il m'en manque dix. Je me suis fait empapaouté", poursuit-il.

"Regardez ma grosse tête, mademoiselle Jade : que remarquez-vous ?", demande-t-il à son interlocutrice, qui lui fait remarquer qu'elle est rouge. "Absolument ! Elle est rouge de colère", confirme le maire de Pau.

D'après le magazine Le Point, le leader centriste entend riposter. "Je vais faire feu de tout bois !", confirme-t-il. "Ça a l'air effrayant ! Concrètement, comment va se traduire cette riposte sanglante ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Tout d'abord, je vais appeler mon Emmanuel Macron et l'insulter (...) Je vais lui dire : zut, flûte et le traiter de vilain !"



"Mais cette réforme des institutions n'est pas la grande nouvelle politique du moment", prévient-il, faisant référence à son élection triomphale à la présidence du pôle béarnais. "En même temps, vous, maire de Pau, vous étiez le seul candidat à la présidence du pôle", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Hop, hop, hop ! Je suis le maître incontesté du Pau pôle. Et croyez moi, mon Pau pôle ne sera pas mou ! Surtout avec Deneux à mes côtés", avertit-il.