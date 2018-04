publié le 12/04/2018 à 10:09

Emmanuel Macron sera l'invité ce jeudi 12 avril du journal de 13 Heures de TF1. Un entretien exceptionnel d'une heure avec Jean-Pierre Pernaut en pleine grogne sociale chez les cheminots et les retraités. Voyons comment on a préparé à l'Élysée ce rendez-vous.



"Emmanuel ! Emmanuel ! Arrête d'écouter ta musique de jeune zazou ! Les français sont en colère ! Tu dois leur parler !", lance Brigite Macron, imitée par Laurent Gerra. "Mais euh Brigitte !", se défend le chef de l'État, lui aussi imité par l'humoriste.

Une sonnerie téléphone retentit, ce qui fâche la Première dame : "À chaque fois que je veux éduquer le petit, c'est pareil : ce satané téléphone ! Résidence des Macron, j'écoute ?". Au bout du fil, Line Renaud. "La colère gronde chez Renato Coiffure. Toutes mes copines de bigoudis disent du mal d'Emmanuel. Il doit parler au seniors ! Envoyez-le sur Antenne 2 dans le journal de Hervé Claude !", propose l'artiste, imitée par Laurent Gerra.

"Merci du tuyau, Line, je m'en occupe !", lui répond Brigitte Macron, qui lance à son mari : "Emmanuel, tu dois parler à la télévision !". Réponse du chef de l'État : "Oui Brizitte, je vais mettre des Stan Smith, une petite cravate The Kooples et je vais faire Quotidien de Yann Barthes".



"Cesse ces gamineries, Emmanuel ! Tu dois t'adresser aux vrais électeurs : tu feras Des chiffres et des lettres. Sur l’économie, tu seras interrogé par Bertrand Renard : il s'y connait en mathématiques, tu sais !", lance son épouse. "Et pourquoi pas m'adresser aux bouseux de Pernaut pendant qu'on y est !", rétorque le Président.



"Et le 12 avril, nous fêterons les Jules", lance le journaliste, imité lui aussi par l'humoriste. "Allô monsieur Pernaut, c'est le président de la République. On fait un training et puis après on brainstorm ?", l'interpelle Emmanuel Macron.



Première question au chef de l'État : "Combien coûte une paire de sabot dans le Gâtinais ?". Réponse : "Ce n'est pas coté au CAC, les sabots du Gâtinais ! Mais je dirais 120 euros".