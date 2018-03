publié le 22/03/2018 à 12:58

Alors que la mobilisation syndicale bat son plein jeudi 22 mars, Air France se prépare à une autre grève. La compagnie aérienne prévoit d'assurer "75%" des vols vendredi, en raison d'une grève organisée par 11 syndicats tous métiers confondus. Ils réclament une augmentation de leurs salaires.



Dans un communiqué l'entreprise dit anticiper le maintien de 70% des vols long-courrier et moyen-courrier et 80% des court-courrier. En cause : le taux de grévistes plus important chez les pilotes (35%) que chez les hôtesses et stewards (31%) et les personnels au sol (29%), selon les chiffres communiqués.

Les employés grévistes réclament une revalorisation des grilles salariales de 6%. Une autre grève est prévue le vendredi 30 mars, veille du week-end de Pâques.

Le trafic aérien est déjà en difficulté ce jeudi : les contrôleurs aériens de plusieurs aéroports sont en grève. Air France prévoit tout de même d'assurer 100% de ses vols long-courriers, 75% de ses vols moyen-courriers et 60% de ses vols court-courriers.