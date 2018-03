et AFP

publié le 06/03/2018 à 13:45

Les usagers vont une nouvelle fois devoir prendre leur mal en patience. Onze syndicats d'Air France appellent à une nouvelle journée de grève pour les salaires le 23 mars. Les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD) se réuniront le 15 mars pour éventuellement "durcir le mouvement".



L'intersyndicale réclame une augmentation des grilles salariales de 6% afin de rattraper la perte de pouvoir d'achat subie, selon elle, depuis la dernière augmentation générale en 2011.

La direction a décidé d'appliquer unilatéralement pour 2018 une augmentation générale de 1% en deux temps, couplée à une enveloppe d'augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) de 1,4% pour les seuls agents au sol.

Une deuxième grève en un mois

C'est le deuxième appel à la grève en un mois. Ce précédent mouvement inter-catégoriel, inédit depuis 1993, a été suivi par près d'un quart du personnel (22%), selon la direction. L'entreprise avait été contrainte d'annuler ce jour-là 25% de ses vols. Un avion long-courrier sur deux était par ailleurs cloué au sol, selon les chiffres de la direction.



"Malgré le succès de la mobilisation du 22 février 2018, la direction reste sourde aux demandes d'augmentation et se contente de nous distribuer une aumône de 0,6% en avril et 0,4% en octobre, soit moins de 0,6% sur l'année", affirme l'intersyndicale dans un communiqué.