Une pointe de sel avec l'anchois et la pomme de terre

publié le 17/08/2017 à 15:02

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Jeudi 17 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de l'anchois et de la pomme de terre.





anchoispommedeterre

La recette gourmande de Nathalie

La question qu'on a pas vu venir !

C'est le nouveau jeu de "RTL vous régale" ! Le principe est simple : répondez du tac-au-tac à 5 questions en rapport avec notre association culinaire du jour.

Vous êtes joueurs, vous vous y connaissez en cuisine ?

N'hésitez plus ! Contactez le standard de RTL pour participer et gagner une montre RTL, un "Guide du Routard" et 2 places de cinéma pour le film "Dunkerque".

Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui, il nous raconte "l'irish stew", un ragoût d'agneau irlandais.



Le carnet d'adresse des artisans

Jacques Painturaud est viticulteur, élaborateur de Cognac et de Pineau des Charentes à Segonzac en Charentes.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à la Maison Painturaud - 3, Rue Pierre Gourry à Segonzac.