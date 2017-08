L'allié des fins de repas : raisin et fromages bleus !

publié le 14/08/2017 à 15:17

Lundi 14 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association du raisin et des fromages bleus.





raisinfromagesbleus

La recette gourmande de Nathalie

Noix de veau aux raisins

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h 30



Pour 6 personnes :



- 1,5 kilo de noix de veau

- 500 g de chasselas de Moissac

- 2 oignons

- 1 feuille de laurier

- 1 bouquet de thym

- 1 petit bouquet de persil

- 100 g de lard

- 2 cuillères à soupe de beurre

- 1 petit verre de Porto

- 15 cl de bouillon de pot-au-feu (maison le bouillon !)

- 1 cuillère à café de fécule

- Sel

- Poivre



Coupez le lard en dés. Épluchez et émincez les oignons en tranches fines. Mettez le beurre dans une cocotte et faîtes dorer la noix de veau, puis ajoutez le lard, les oignons émincés, la feuille de laurier, le thym et le persil. Salez et poivrez.



Mouillez avec le Porto et avec le bouillon. Couvrez la cocotte, laissez cuire à feu doux 1h 15 environ.



Égrenez le chasselas de Moissac, lavez et épongez les grains de raisin sans les écraser. Après 1 heure de cuisson, ajoutez les raisins dans la cocotte. Laissez-les réchauffer 5 minutes.



Délayez la fécule dans une tasse avec 2 cuillères à soupe d’eau froide que vous ajouterez à la sauce au dernier moment pour la lier.





La question qu'on a pas vu venir !

