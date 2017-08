Saveurs fruitées avec la pêche et l'amande

publié le 16/08/2017 à 15:08

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Mercredi 16 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de la pêche et de l'amande.





pe^cheamande

La recette gourmande de Nathalie

Canette aux pêches



Pour 4 personnes :

- 4 échalotes

- 1 petit canard ou 1 canette

- 4 cuil à soupe de graisse d'oie

- 3 cuil à soupe de vin blanc

- 8 grosses pêches blanches

- Sel, poivre



Épluchez et hachez les échalotes. Salez et poivrez le canard. Dans une cocotte, faites fondre 2 cuillerées de graisse d'oie et faites revenir le canard sur toutes ses faces jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Enlevez-le de la cocotte et déposez-le sur un plat, jetez le gras de cuisson et essuyez la cocotte.



Remettez-la sur le feu avec le reste de la graisse d'oie. Faites blondir les échalotes, ajoutez le vin blanc, cuisez vivement pendant 1 à 2 minutes. Mettez alors le canard et le jus qu'il a rendu dans la cocotte, baissez le feu, couvrez et cuisez doucement pendant 30 à 40 minutes selon la grosseur de la bête.



Plongez les pêches dans de l'eau bouillante pendant 1 minute puis épluchez-les, coupez-les en deux et retirez le noyau.



Retirez le canard de la cocotte, mettez-le sur le plat, enveloppez-le de papier d'aluminium et laissez-le reposer ainsi pendant 10 à 15 minutes.



Mettez les pêches dans la cocotte et laissez-les cuire pendant 5 à 10 minutes en les retournant avec précaution.

Ajoutez dans la cocotte le jus rendu par le canard, puis découpez-le. Disposez-le sur le plat entouré des pêches et nappé du jus de cuisson.



Si vous n'avez pas de pêches fraîches, utilisez des pêches en boîte au naturel !





La question qu'on a pas vu venir !

C'est le nouveau jeu de "RTL vous régale" ! Le principe est simple : répondez du tac-au-tac à 5 questions en rapport avec notre association culinaire du jour.

Vous êtes joueurs, vous vous y connaissez en cuisine ?

N'hésitez plus ! Contactez le standard de RTL pour participer et gagner une montre RTL, un "Guide du Routard" et 2 places de cinéma pour le film "Dunkerque".



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui, il nous raconte les saveurs délicieuses de l'asperge.



Le carnet d'adresse des artisans

François Lamboley est directeur de la conserverie de sardine « La Perle des Dieux » à Saint-Gilles Croix de Vie (Vendée).

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous au 58 Quai de la République, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie.