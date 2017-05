Quel sera le modèle de la prochaine voiture présidentielle ?

publié le 06/05/2017 à 08:33

De la DS du Général qui échappa à l'attentat du Petit Clamard à celle plus écolo de François Hollande, la voiture du président de la République a toujours constitué une superbe vitrine pour nos constructeurs. Quelques jours après l'élection du prochain président de la République française ce dimanche, on devrait également connaître son futur véhicule. Il est en effet de tradition sous la Ve République qu’un chef d’État nouvellement élu choisisse un véhicule officiel, en se démarquant souvent de son prédécesseur par la même occasion.



La DS reste cependant la voiture star de la Ve République. Elle doit sa popularité au général De Gaulle, et à son incroyable agilité à échapper à l'attentat du Petit Clamart le 22 août 1962. Malgré 150 impacts de balle, deux roues avant crevées et une chaussée humide, le chauffeur du président était alors parvenu à maintenir la Citroën sur la route et à prendre de la vitesse pour échapper aux tirs.

Le mythe de la DS présidentielle protectrice est né. Georges Pompidou choisira lui aussi la DS, puis optera pour une SM 2 précisément - un modèle de DS produit entre 1970 et 1975 -, qui sont l’œuvre du carrossier français Henri Chapron. Ces SM rouleront pour l'État jusqu'en 2007, soit un mandat de plus de 35 ans pour la Citroën.

Valéry Giscard d’Estaing rompt avec la tradition

En 1974, l'élection de Valéry Giscard d’Estaing va marquer une rupture, en abandonnant Citroën pour Peugeot, et plus exactement un 604. VGE va ainsi rouler dans une décapotable, aménagée par le célèbre designer italien Pininfarina, équipée d’une boîte automatique, dont se servira également François Mitterrand par la suite. François Mitterrand, qui lui était plutôt Renault. En 1984, il rentre dans la cour de l’Élysée au volant d’une Super 5. Poids plume à côté de la Safrane blindée qu’il utilisera au cours de son second mandat, et qui pèse 3 tonnes et demi.



L'élection de Jacques Chirac en 1995 marquera le retour à Citroën, décidément en vogue chez les dirigeants gaullistes. On a tous en tête la CX présidentielle dans les rues de Paris le soir de l'élection. Le président a aussi fait découvrir au monde entier en juillet 2005 la C6. On notera la particularité des voitures de Jacques Chirac, dont l'immatriculation commence par 19, le numéro de département de la Corrèze.

Le chapeau de la reine

Plus tard, Nicolas Sarkozy va faire aménager une Renault Vel Satis, avec équipement hight tech dernier cri. Un véritable bureau roulant. Mais pour les défilés, le successeur de Jacques Chirac s'affiche à bord d'une Peugeot 604 Palatine, modèle unique avec toit rigide rétractable. Enfin, la DS va faire son grand retour avec François Hollande. La socialiste sera le premier président à rouler dans un véhicule hybride. Là aussi, on retrouve un toit ouvrant sur cette DS5 et aménagement super confort.



Mais, à l'occasion de la venue de la reine d’Angleterre en 2014, il a cependant fallu changer de voiture. Le service du protocole a fait remarquer qu'Elisabeth II ne pouvait s'installer avec son chapeau dans la DS, car le plafond était trop bas.



Rien n'est encore joué pour la future voiture présidentielle. Chaque constructeur espère bien obtenir le titre officiel : Renault avec sa Talisman ou l'Espace, Peugeot avec sa 508 ou 5008, et DS pourrait espérer rester le modèle présidentiel avec sa prochaine DS6. Le seul impératif demeure que le véhicule soit fabriqué en France. LE choix du président a un écho mondial et des retombées médiatiques énormes, estimées à 10 millions d'euros.