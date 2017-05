PSA va tester une 3008 sans chauffeur

publié le 04/05/2017 à 06:40

Dans un premier temps, des Peugeot 3008 vont être expédiés à Singapour cet été. Une fois homologuées, elles pourront dès septembre faire leurs premiers tours de roues pour déployer à horizon 2019 des "milliers" d'engins dans plusieurs villes d'Asie, d'Europe et des États-Unis. L'idée est de tester ces véhicules en ville, là où il est le plus difficile d'évoluer pour les voitures autonomes. Scooter, moto, refus de priorité, queue de poisson, bouchons : tous les paramètres doivent êtres maîtrisés. Ce qui est encore loin d'être gagné.



Récemment, une voiture testée par Uber s'est retrouvée sur le toit aux États-Unis à cause d'un autre véhicule qui lui a refusé la priorité. L'équipementier Valéo français, l'a toujours dit : "La voiture autonome s'imposera quand elle serait capable de traverser la place de l'Étoile à l'heure de pointe". D'ailleurs Valéo s’apprêterait à faire le test en juin à Paris.

Amazon réfléchirait à la livraison par voiture autonome

Il n'y a pas que les constructeurs automobiles qui s'intéressent à la voiture autonome. Après Uber, Google et Apple, le dernier en date c'est Amazon. Et cela en toute discrétion. Selon les informations du Wall Street Journal, une équipe de douze personnes plancherait sur la question depuis un an. L'idée est de faire des livraisons via les voitures et les camions autonomes. L'avantage ? Réduire considérablement le temps de livraison.

Alors que les conducteurs ne sont pas autorisés à dépasser les 10 heures de conduite hebdomadaire, un camion sans chauffeur pourrait rouler toute une nuit. Exemple aux États-Unis : au lieu de prendre quatre jours pour conduire d'un bout du pays à l'autre, cela prend un jour et demi. Voilà de quoi bouleverser notre quotidien. On attend les premières voitures autonomes sur nos routes d'ici à moins de trois ans.