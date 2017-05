publié le 03/05/2017 à 06:35

Depuis le début de l'année, fini le bonus écologique pour une partie des hybrides. Seules les rechargeables en profitent. Pourtant, l'hybridation classique comporte encore beaucoup d'avantages : si vous habitez, par exemple, en grande banlieue et que vous allez travaillez en ville, passant d'un mode thermique à l'électrique sans crainte de la panne sèche.



À ce petit jeu forcément, on pense forcément à la star du marché : la Toyota Prius. Mais aujourd'hui, il existe des concurrentes. Comme la Coréenne Hyundai Ioniq Hybrid. Elle présente à l'extérieur un aspect un peu moins pataud que la Japonaise, même si la dernière Toyota a fait d'énormes progrès et conserve un plus grand coffre.

La Coréenne est plus nerveuse, grâce à l’agrément et la réactivité de sa boîte à double embrayage à six rapports, avec un mode sport assez musclé. Elle est hyper bien équipée avec toute la panoplie sécurité moderne, comme le maintien de ligne ou le régulateur de vitesse adaptatif. Même si la Coréenne fait un sacré retour dans le futur, avec une bonne vieille pédale en guise de frein de parking.

La Hyundai Ioniq Hybrid défie la Toyota Prius

Pour la consommation, avantage à la Japonaise. Cette dernière tourne autour des 4/5 litres aux 100 suivant votre mode de conduite. Pour la Coréen, c'est presque un litre en plus (0,9 exactement dans la vraie vie). Mais la Hunday a un argument massue : son prix. Avantage Ioniq, qui est globalement disponible en version toute équipée au prix d’une Prius de base (autour de 30.000 euros).



Dernier argument, Ioniq est le seul modèle du marché à être disponible en trois carburations : hybride, hybride rechargeable et électrique.