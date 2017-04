La F1 du futur est signée Renault

publié le 29/04/2017 à 10:08

Cette année, Renault fête ses 40 ans de présence en F1 en se projetant vers le futur, avec une étude de style baptisée RS 2027 Vision. Une approche de ce que pourrait être la F1dans les dix prochaines années. Au fond, l'idée est de redynamiser la course, qui perd de son intérêt pour les spectateurs et de remettre le pilote en vedette.



De couleur noire et or avec sous le capot des batteries électriques venant suppléer le moteur, elle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Les sensations sont garanties pour les pilotes et les spectateurs. C'est 1.000 kilo watts, plus de 1.300 chevaux. Une Formule 1 actuelle, c'est 950 chevaux, soit près d'un tiers en plus.

L'autre particularité de ce concept-car : un cockpit et un casque transparents. Alain Prost, aujourd'hui conseiller pour Renault F1, y avait déjà pensé en 1985 : "Je venais de voir la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Et je me disais, nous on a quand même un déficit d'image. Que l'on gagne ou que l'on perde, on ne voit pas l'effort, la joie, la transpiration".



Cette F1 pourrait rouler toute seule, elle est autonome. Pas en course bien sûr. Mais avec cette monoplace surbaissée, le pilote pourra, dans certaines situations, lâcher le volant par exemple quand sa voiture suivra celle du directeur de course ou rentrera aux stands. Dans ce cas-là, la F1 sera complètement autonome.



Par ailleurs, le pilote sera aussi connecté au public. Il pourra recevoir en direct les données télémétriques (gestion du moteur, des suspensions...). Dans l'autre sens, le pilote pourra bénéficier d'un surcroît de puissance dans les derniers tours s'il a bénéficié d'un soutien de ses fans sur les réseaux sociaux. Les roues seront équipées de LED, multicolores sur lesquelles on pourra inscrire des infos comme le nombre de tours qu'il reste à boucler, la place du pilote. De quoi relancer un sport qui cherche un second souffle.

Diesel versus essence

Une majorité de Français achète leur voiture neuve en essence plutôt qu’en diesel. Mais plus que jamais, les automobilistes s’interrogent : faut-il continuer de rouler au diesel ou passer à l’essence ? Et quand on achète une voiture d’occasion ? Auto Plus consacre cette semaine une enquête à un des aspects qui doit être pris en considération au moment du choix : les coûts d’entretien.





La révision d’un diesel est en général un petit peu plus cher que celle d’une voiture identique en version essence, mais cela se joue à quelques euros près. Globalement, le nombre de révisions préconisées par le constructeur est le même et chaque révision coûte à peu près le même prix.



En cas de panne, le diesel est beaucoup plus coûteux. Et cela pour plusieurs raisons. D’abord, il faut tordre le cou à une idée reçue : un moteur diesel n’est pas forcément plus fiable qu’un moteur essence. C'était souvent vrai il y a 20 ou 30 ans quand les moteurs diesel étaient simples et basiques, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le moteur diesel est devenu très sophistiqué, souvent plus que le moteur essence. Les diesel ne sont pas plus fiables, ils seraient même plutôt moins fiables.



Ainsi, il y a des pièces spécifiques aux diesel qui n’existent pas sur les moteurs essence et posent parfois des problèmes, comme par exemple les filtres à particules. Le prix peut facilement grimper à 800 euros. Et les pièces qui existent sur les deux types de moteurs sont souvent plus coûteuses à changer sur le diesel. En effet, elles souvent plus sophistiquées ou simplement renforcées pour faire face au couple supérieur du diesel. Par exemple, un kit d’embrayage coûte facilement 50% plus cher sur un diesel.





Alors, diesel ou essence ? Cela dépend surtout de l’usage que vous faites de votre voiture. Si vous faites principalement de la ville, choisissez une voiture essence. En ville, un diesel s’use plus vite qu’un moteur essence, notamment parce qu’il n’a pas toujours le temps d’atteindre sa bonne température de fonctionnement et parce que les trajets courts favorisent l’encrassement des diesels. À l’inverse, si vous faites surtout de la route ou de l’autoroute, le diesel reste très bien adapté à cet usage qui ménage la mécanique et qui permet de profiter de la sobriété des moteurs diesel.

Un bonus

À une station de radio américaine qui a fait le concours le plus insolite, drôle voire inutile de l'année. Pour gagner une voiture, une KIA, il fallait tenir 50 heures les lèvres collées à la carrosserie ! C'est une jeune participante qui a gagné. Le nom de la radio ? Kiss Fm !

Un malus

À une arnaque qui circule beaucoup en ce moment. C'est un mail que vous recevez et qui propose de vous mettre en relation avec un site internet qui permettrait de payer en ligne ses amendes. Le seul et unique site internet qui permet de payer en ligne les amendes est le site du gouvernement : amendes.gouv.fr.