Faut-il continuer à rouler au diesel ou choisir l'essence ?

publié le 02/05/2017 à 11:32

Pour l'entretien, c'est "Kiffe-kiffe" ou presque. La révision d'un diesel est en général un tout petit peu plus chère que celle d'une voiture identique en version essence, mais cela se joue à peu de chose. En revanche, en cas de panne, là le diesel est beaucoup plus coûteux. Et cela notamment à cause des filtres à particules qui sont installés sur les pots d'échappement. Un changement de filtre, et c'est le coup de bambou. Cela peut facilement vous coûter 800 euros.



Même sur des pièces qui existent sur les deux types de moteur, elles sont souvent plus chères à changer sur le diesel, car elles sont souvent plus sophistiquées, ou simplement renforcées pour faire face au couple supérieur du diesel. Un kit d'embrayage, par exemple, vaut facilement 50% plus cher.

Essence ou diesel ? Le choix dépend surtout de l'usage que vous faites de votre voiture. Si vous roulez principalement en ville, choisissez un véhicule essence. Car là, le diesel s'use plus vite qu'un moteur essence, notamment parce qu'il n'a pas le temps d'atteindre sa bonne température de fonctionnement, et parce que les trajets courts favorisent l'encrassement des diesels. Il faut forcément changer les filtres, et ça vous coûte plus cher.



À l'inverse, si vous faites plutôt de la route ou de l'autoroute, le diesel reste très bien adapté à cet usage qui ménage la mécanique, et qui permet de profiter de la sobriété de ce type de moteur.