Quelle sera la future voiture présidentielle ?

publié le 05/05/2017 à 06:53

Le 22 août 1962, la DS19 noire du Général de Gaulle fait preuve d'une tenue de route exemplaire, malgré 150 impacts de balle. Le général et son épouse échappent à la mort. En 1969, Georges Pompidou remplace le général au pouvoir et garde pendant deux ans le même modèle. Avant de changer pour une puissante SM. 1974, c'est la rupture : Valéry Giscard d'Estaing opte pour une Peugeot 604. Puis en 1981, François Mitterrand choisit Renault. Mais il utilise pour certaines occasions une Citroën. C'est ainsi qu'il quittera l'Elysée en XM.



Et c'est dans une CX que le soir de son élection Jacques Chirac traverse Paris. Avant de faire découvrir au monde entier, le 14 juillet 2005, la C6. Particularité : comme toutes ses voitures, l'immatriculation commence par "19", pour la Corrèze. Nicolas Sarkozy, lui, va opter pour une Peugeot 607 Paladine. Un modèle unique, disposant d'un toit rigide rétractable.

Il y a cinq ans François Hollande est le premier président à rouler hybride avec la DS5. Toit ouvrant, sellerie d'exception : le luxe à la française. Même si Renault va aussi fournir en 2016 une Espace pour certains déplacements.



Quelle sera la prochaine voiture présidentielle ? Pour l'instant, rien est joué. Mais chaque constructeur espère bien obtenir le titre officiel. Renault avec sa Talisman ou l'Espace ; Peugeot avec sa 508 ou 5008 ; et DS avec sa future DS6. Seul impératif : que le véhicule soit fabriqué en France, avec un écho mondial et des retombées médiatiques énormes. Elles sont estimées l'équivalent de 10 millions d'euros, après la remontée des Champs-Élysées de François Hollande à bord de la DS5. Et cela malgré la pluie qui avait complètement ruiné et trempé les sièges en cuir.