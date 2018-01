et Loïc Farge

publié le 24/01/2018 à 06:18

Ce sont des molécules minuscules qui permettent d'améliorer la couleur d'un bonbon ou la texture d'une soupe, de rendre le dentifrice plus blanc ou de mieux étaler les crèmes solaires sur la peau.



Ces particules - 20.000 fois plus minces qu'un cheveu - permettent de faire de nouvelles matières avec des propriétés presque magiques. Elles s'appellent dioxyde de titane, oxyde de fer, silicium. En principe, le fabricant doit indiquer sur l'emballage s'il en utilise. Mais très peu le font, si on en croit l'étude de l'UFC-Que Choisir.

L'association a fait analyser seize produits. Tous contenaient des nano-substances. Sur trois emballages seulement elle étaient mentionnées. Que Choisir porte donc plainte. Parmi les produits visés : les bonbons M&M's Peanuts, la soupe "Poule au pot déshydratée" de Casino, des épices Ducros, un déodorant Sanex.

Il y a une opacité presque totale des fabricants. La Répression des fraudes les a aussi épinglés dans une étude récente.

C'est embêtant, car ces fameuses nanoparticules font l'objet d'un débat entre scientifiques : elles ont peut-être de impacts sur notre santé. Elles sont si petites qu'elles peuvent s'introduire dans nos cellules. L'Organisation mondiale de la santé soupçonne certaines nanoparticules d'être cancérogènes.



Des études montrent aussi des problèmes respiratoires et même cardiovasculaires chez les personnes fragiles. Rien de prouvé encore, mais de grosses suspicions.



Donc par précaution, autant le savoir quand on achète un produit. Que Chosir demande aux fabricants d'appliquer la loi. L'étiquetage est obligatoire depuis au moins trois ans.