C'est un sport national. Dès qu'un projet de construction d'éoliennes est connu, il y a presque systématiquement un recours. Dans 70% de cas en général, ces recours n'aboutissent pas, donc les opposants font appel. Pour perdre.



Mais tout cela rend le projet interminable. Il faut, en France, entre cinq et sept ans pour construire un parc, contre deux ans en Allemagne. Le gouvernement veut réduire de moitié la durée des procédures.

Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, annonce ce jeudi 18 janvier qu'il va supprimer un niveau de juridiction. Il y en a trois : le tribunal administratif, la cour administrative et le Conseil d'État. Il supprime la première étape. Les communes seront incitées fiscalement à accepter de nouveaux projets sur leur territoire.

Plus de 6.000 éoliennes en France

Une autre mesure concerne les nuisances pour les riverains, qui sont souvent gênés par les lumière en haut des mâts qui clignotent. Une partie de ces lumières seront désormais fixes, dans les éoliennes qui bordent le parc. Ce sera moins fatigant pour les habitants. Seules celles qui sont au milieu clignoteront pour des raison de sécurité, et permettre à l'armée et aux avions de bien repérer les mâts.



Il y a aujourd'hui un peu plus de 6.000 éoliennes installées en France, qui fournissent 5% de notre électricité. L'objectif est de doubler cette production en six ans et de rattraper notre retard. Si on regarde le nombre d'éoliennes installées par habitants, la France se classe au seizième rang en Europe.