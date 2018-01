Climat : le satellite CFOSat étudiera le vent et les vagues à la surface de l'océan

publié le 19/01/2018 à 06:21

CFOSat (China-France Oceanography SATellite) décollera de la base de lancement chinoise dans la province du Sichuan en novembre prochain. C'est une fusée "Longue Marche" (c'est le nom des lanceurs de l'empire du Milieu) qui le positionnera en orbite à 500 kilomètres au-dessus de notre tête.



Il fera un tour complet de la Terre en une heure trente. Il lui faudra quatorze jours pour scruter l'intégralité des mers et des océans. Évidemment il va faire de nombreuses fois le tour du globe terrestre. Les deux instruments qu'il emporte pourront ainsi collecter un maximum de données.

Il y aura d'abord Swim, conçu par des ingénieurs français. Ce radar sera en charge de la mesure des vagues (leur hauteur, leur direction, leur longueur d'onde). Le radar chinois Scat récoltera et transmettra l'intensité et la direction des vents.

Anticiper les événements extrêmes

Le but avec CFOSat, c'est de mieux étudier les échanges et les interactions entre l'océan et l'atmosphère dont on sait qu'ils ont un rôle important dans le changement climatique.



Avec le satellite franco-chinois, il sera possible d'affiner encore mieux les prévisions météorologiques marines. L'apport de nouvelles données devrait permettre d'anticiper les événements extrêmes, comme les cyclones et les tempêtes.



CFOsat est prévu pour travailler au minimum trois ans. Il durera certainement plus longtemps. Plus il transmettra de nouvelles données, meilleurs seront les résultats qu'on tirera de ses observations.