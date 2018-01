Un panneau solaire qui s'installe et fournit de l'électricité en 5 minutes

publié le 22/01/2018 à 06:07

Ce panneau solaire se branche sur n'importe quelle prise de courant. Il est automatiquement reconnu par votre installation électrique et fournit immédiatement de l'énergie. Le plus petit modèle mesure environ 2 mètres carré peut ainsi réduire de 10 à 15% votre facture d'électricité.



C'est Supersola, une start-up néerlandaise qui est à l'origine de ce produit. Elle souhaite ainsi démocratiser et simplifier la production d'énergie solaire pour les particuliers. On peut brancher jusqu'à quinze panneaux les uns aux autres en les emboîtant comme des Légos et surtout vous n'avez pas besoin de les mettre sur votre toit.

Vous pouvez simplement les poser au sol, bien orientés face au soleil et en prenant soin de remplir la base avec de l'eau pour ne pas qu'ils s'envolent. Ce qui permet, si vous déménagez, de les emporter avec vous.

> Supersola, le panneau solaire super pratique

Pour l'instant, Supersola ne vend ses panneaux solaires qu'aux Pays-Bas, entre 285 et 450 euros selon la taille. Repérée par Engie, l'entreprise est actuellement en discussion avec le fournisseur d'énergie pour un déploiement plus large à l'international.



Ces panneaux solaires peuvent aussi être utilisés en situation d'urgence. L'armée néerlandaise en a installé à Saint-Martin pour fournir de l'électricité aux habitants après le passage de l'ouragan Irma.