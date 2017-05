Les investissements étrangers en France montent en flèche

publié le 23/05/2017 à 10:45

Les investissements étrangers en France ont cartonné en 2016. Le baromètre du cabinet Ernst and Young révèle que la dynamique est bien enclenchée : + 30% de sites supplémentaires construits sur l'Hexagone par des Américains, des Européens, des Asiatiques. C'est par exemple l'allemand Krone qui veut distribuer ses machines outils en France, ou encore le Japonais Indeed, moteur de recherche d'emplois, qui crée 100 nouveaux postes sur le territoire.



L'entreprise Amazon a elle aussi annoncé l'année dernière pas moins de sept projets logistiques en France, dont un à Boves, en Picardie, avec 500 emplois à la clé. C'est un gros enjeu pour l'économie française, car les investissements directs étrangers sur le territoire français constituent 20% du produit intérieur Brut de notre pays et 12% de l'emploi.

La France a encore des progrès à faire

La France s'en sort plutôt très bien, mais pour autant on nous critique toujours sur le coût du travail élevé. Sur ce point il y a du mieux, certes, mais les investisseurs étrangers préfèrent encore la Grande-Bretagne et l'Allemagne à la France, en 3e position. Mais le Brexit commence à faire bouger les lignes en notre faveur, à suivre donc l'année prochaine.

Les entreprises envoient un message clair par-delà l'enquête d'Ernst and Young : la France a les cartes en main, mais elle peut mieux faire. Elle ne doit plus faire peur fiscalement, ne plus décider brutalement de hausses d'impôt sur les sociétés, simplifier encore la paperasse, réformer le droit du travail. Cela commence avec le début des consultations sur les ordonnances travail à l'Élysée ce 23 mai, et bien-sûr ce fameux coût du travail avec encore trop de charges.

Procter & Gamble s'agrandit à Amiens

Si les entreprises étrangères s'implantent, elles ne créent malheureusement pas assez d'emplois. Les sites qui sortent de terre sont assez petits, et la France n'attire pas encore les sièges européens de ces entreprises, qui lui préfèrent Londres ou les Pays-Bas. Ce sont souvent des petits projets ou des extensions d'usines. À Amiens, que l'on surveille à la loupe avec la prochaine fermeture de Whirlpool, Procter & Gamble s’agrandit dans le même temps, tout comme des sites de biosanté. Mais l'effet n'est pas encore probant.