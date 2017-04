et Loïc Farge

publié le 28/04/2017 à 08:34

C'est sans aucun doute l'image de cet entre-deux tours de la présidentielle. L'affrontement Le Pen-Macron aux côtés des grévistes de l'usine Whirlpool d'Amiens, en début de semaine. Le site, qui fermera en juin 2018, dans un bassin d'emploi déjà durement touché, apparaît comme un symbole de cette campagne. Comme l'ont été d'autres avant elle. Danone en 2002. Airbus en 2007. Florange et Pétroplus en 2012.



Le moins que l'on puisse dire c'est que "descendre dans l'arène" n'a pas toujours porté chance aux candidats. Le premier a en avoir fait les frais en 2002, c'est Lionel Jospin. C'était face aux salariés de LU. "Si à chaque fois qu'on a un plan social, on doit nationaliser", leur avait lancé l'ancien premier ministre en mars de cette année. Jospin et Lu, c'est la hantise de tous les candidats à la présidentielle.