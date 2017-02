Amazon va créer 1.500 emplois supplémentaires en France en 2017

publié le 20/02/2017 à 17:45

Le groupe Amazon va créer 1.500 CDI supplémentaires en France d'ici la fin de l'année. Le groupe de distribution en ligne compte déjà 4.000 salariés dans l'hexagone. Amazon cherche toute sorte de profils. Sont attendus en CDI : des ingénieurs et des diplômés en école de commerce pour grossir les rangs du siège à Clichy mais aussi des manutentionnaires non diplômés pour toutes les plateformes logistiques d'où partent les colis.



Le géant de la distribution en ligne embauche surtout pour le futur centre de distribution à Boves près d'Amiens. Un bâtiment actuellement en cours de construction. Amazon est aussi une entreprise qui propose une prime à la démission : une idée du fondateur de l'entreprise Jeff Bezos, le but, selon lui est de s'assurer que les employés sont toujours motivés au sein de la société.

En France, Amazon propose une prime de 2000 à 8000 euros pour un employé de plus d'un an d'ancienneté et qui décide démissionner pour monter son projet personnel. Une offre régulièrement valable et qui respecte la réglementation. Le groupe américain de commerce en ligne compte déjà plus de 4.000 collaborateurs dans l'hexagone et passera donc à 5.500 employés en France, après plus de 1.000 postes déjà crées en 2016.