Le délice du jour : fromage de chèvre et betterave

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Mardi 25 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association du fromage de chèvre et de la betterave.





fromagedeche^vrebetterave

La recette gourmande de Nathalie

Charlotte de courgettes au chèvre



Préparation : 10 min (4 h à l’avance)

Cuisson : 3 à 4 min

Pour 4 personnes :

- 4 petites courgettes

- 4 fromages de chèvre frais, demi-sel

- 1 gousse d’ail

- 2 cébettes (ou petits oignons)

- Quelques branches de menthe, coriandre et cerfeuil frais

- Sel de Guérande

- Poivre blanc du moulin



Malaxez les fromages frais demi-sel égouttés depuis la veille. Hachez les petits oignons, écrasez l’ail, mixez les herbes et incorporez-les au fromage.



Agrémentez de plusieurs tours de moulin à poivre et ajoutez quelques grains de sel si nécessaire. Conservez au frais pendant la préparation des courgettes. Lavez et essuyez les courgettes, et détaillez-les en minces lamelles dans le sens de la longueur. Essuyez-les et faîtes-les revenir légèrement dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive.



Tapissez quatre ramequins individuels avec les lamelles de courgettes, puis remplissez avec le fromage conservé au frais. Rabattez les lamelles de courgettes pour refermer les ramequins. Couvrez de film alimentaire et gardez au frais au moins 4 heures.

Servez avec un coulis de tomates ou une crème de poivrons et quelques olives noires.





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte l'inimitable bouillabaisse de Marseille.





Le carnet d'adresse des artisans

Benoît Mary est le président du groupe "Famille Mary", producteur de miel depuis 1921.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous au Lieu-dit La Ruche de Beau Rivage, 49450 St André de la Marchesur ou leur site internet : www.famillemary.fr





