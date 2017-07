Mélange terre et mer : calamar et aubergines

publié le 18/07/2017 à 14:30

La recette gourmande de Nathalie

Encornets grillés, au pamplemousse, aux herbes et aux graines de grenade

Pour 4 personnes :



- 500 g de petits calamars, nettoyés et coupés en anneaux

- Huile d’olive, pour arroser

- 2 cuillères à café de piment en poudre

- 1 gros pamplemousse (pomelo)

- Les feuilles grossièrement hachées de 20 g de menthe

- 20 g de ciboulette, coupée en tronçons de 1 cm

- Les feuilles grossièrement hachées de 20 g de cerfeuil (ou coriandre)

- 150 g de graines de grenade

- Sel et poivre du moulin



Faîtes chauffer une poêle-gril ou une poêle à fond épais à feu moyen/ vif.

Mettez les calamars dans un saladier, arrosez-les généreusement d’huile d’olive, parsemez-les de piment, salez-les et poivrez-les très généreusement, puis mélangez intimement.



Coupez la base et le sommet du pamplemousse à l’aide d’un couteau pointu, puis pelez-le à vif en ôtant la peau et la membrane blanche. Coupez-le en deux dans la longueur, puis en tranches de 5 mm d’épaisseur. Taillez chaque tranche en 3 segments et mettez-les dans un saladier.



Étalez les calamars sur la poêle-gril. Faîtes-les cuire sans les déplacer de 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que le dessous commence à noircir légèrement, puis retournez rapidement tous les morceaux et poursuivez la cuisson pendant 1 minute. Mettez les calamars dans une assiette et laissez-les refroidir pendant quelques minutes.



Mettez les calamars refroidis dans un saladier avec les morceaux de pamplemousse. Salez, ajoutez un trait d’huile d’olive et mélangez intimement. Ajoutez les herbes fraîches et les graines de grenade, remuez bien et servez sans attendre.



(Recette extraite de « Sirocco », de Sabrina Ghayour, aux éditions Hachette Cuisine)





