L'abricot et le yaourt : simplissimement bon !

publié le 19/07/2017 à 14:30

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Mercredi 12 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de l'abricot et du yaourt.



abricotyaourt

La recette gourmande de Nathalie

Gâteau moelleux aux abricots

Pour 6 personnes :



Préparation : 15 min

Cuisson : 35 min



- 850 g d’abricots

- 250 g de sucre en poudre

- 120 g de beurre

- 200 g de farine

- 3 œufs

- 1 pincée de sel

- 50 g de pistaches concassées



Lavez les abricots et coupez-les en deux. Écrasez les pistaches dans un bol pour les réduire en petits morceaux.



Dans une petite casserole, faîtes un caramel avec 50 g de sucre et ½ verre d’eau.

Quand le sucre commence à dorer, répartissez-le dans le fond du moule. Laissez refroidir.

Disposez les ½ abricots au fond du moule. Parsemez de brisures de pistache.

Faîtes fondre le beurre dans une casserole jusqu’à ce qu’il soit doré. Laissez refroidir.



Fouettez les œufs avec le sucre en poudre. Incorporez peu à peu la farine et le beurre fondu, et une pincée de sel. Versez le mélange sur les abricots. Faîtes cuire au four de 30 à 35 minutes à 200 °C (th 7).

Vérifiez la cuisson : la pointe d’un couteau doit ressortir propre. Démoulez dès la sortie du four.



Le jeu "RTL vous régale"

Comment conserver son guacamole ? Que faire des blancs d’œufs ? Comment faire tenir sa mayonnaise ? Où trouver de bonnes tomates ?

Si vous vous posez ces questions, n'hésitez pas à nous appeler ! Nos trois animateurs vous donneront leurs trucs et astuces dignes des plus grands chefs !

Et si vous êtes expert, collez nos animateurs en direct avec vos questions culinaires les plus incongrues !

Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne gagneront une montre RTL et le "Guide du Routard" de leur choix.



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte la tourte "tielle sétoise", dégustée à Sète.





Le carnet d'adresse des artisans

Jean-François Martin est le président de la vinaigrerie "Martin Pouret Vinaigre".

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à la Maison Martin Pouret, au 36, Rue du Faubourg Bannier, 45400 Fleury – Orléans.





Le Grand Jeu de l'été

Grand Jeu de l'été

Participez au Grand Jeu de l'été et tentez de gagner de splendides cadeaux !



Appelez le standard ou envoyez un sms : à chaque rendez-vous un auditeur est tiré au sort puis passera à l'antenne. Vous aurez le choix entre deux animateurs. Choisissez-bien ! Derrière chaque voix se cache peut-être un Iphone 7, un MacBook Air, des séjours de rêve à l'Ile Maurice... et bien d'autres !



Inscrivez-vous vite en appelant le 3210 ou en envoyant "ETE" par sms au 74900.