On les sort du placard : au menu, riz et thon

publié le 20/07/2017 à 14:30

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Jeudi 20 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de le thon et le riz.



rizthon

La recette gourmande de Nathalie

Risotto aux cèpes

Pour 4 personnes :



- 200 g de riz rond italien (type Arborio)

- 250 g de petits cèpes

- 1 gros oignon

- 40 cl de bouillon de volaille

- 10 cl de vin blanc

- 60 g de beurre

- 15 cl de crème fraîche

- 1 cuil. à soupe de persil haché

- 50 g de parmesan

- sel

- poivre



Nettoyez les champignons et coupez-les en cubes de 1 cm de côté. Pelez l'oignon et hachez-le finement. Chauffez la moitié du beurre dans une cocotte. Faites-y cuire le hachis d'oignons pendant 3 min tout en remuant. Ajoutez le riz en mélangeant, puis le vin. Laissez cuire 5 min. Versez le quart du bouillon. Attendez 4 à 5 min sur feu doux que le liquide soit absorbé. Incorporez alors le reste de bouillon, en deux fois, en procédant de la même façon. Salez et poivrez.



Faites fondre le reste de beurre dans une poêle, ajoutez les champignons et faites cuire 7 à 8 min en mélangeant souvent, salez, poivrez. Ajoutez la crème et le persil, et versez le tout sur le riz en mélangeant.

Parsemez de parmesan râpé et servez chaud.



L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte le saké* du Mont Fujiyama, au Japon.



*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.





Le carnet d'adresse des artisans

Pierre Fouquet est prodcuteur et éleveur d'escargot en Dordogne.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous dans sa ferme à Les Guézoux, 24800 Vaunac.





