La recette gourmande de Nathalie

Huîtres Rockfeller

L'astuce de Nathalie : "Les huîtres Rockefeller constituent un classique américain dont on retrouve certaines adaptations suivant les chefs ou les régions. La base : des huîtres recouvertes d'épinards et de chapelure. Certains ajoutent quelques gouttes de Tabasco pour pimenter le tout. D’autres renforcent le goût du Pernod par quelques graines d'anis."



Préparation : 10 min

Cuisson : 15 min

Pour 4 ou 8 personnes



- 48 Huîtres

- 225 g de beurre

- 3 paquets d'épinards

- 3 échalotes

- 4 branches de céleri

- 375 ml de chapelure

- 2 c. à s. de Pernod ou autre boisson anisée

- 3 c. à s. de sauce Worcesthershire

- sel, poivre de Cayenne

- quelques graines d'anis broyées

- 1 filet d'anchois

- 4 gousses d'ail

- 2 bouquets de persil



Hacher le céleri, les échalotes, l'ail, les épinards, le persil séparément. Dans une poêle, faire fondre le beurre et laisser revenir le céleri 5 minutes ; ajouter l'ail, l'échalote, les épinards, le persil et continuer la cuisson 5 autres min.



Presser le tout sur le rebord de la poêle pour en extraire les liquides ou utiliser une passoire. Piler l'anchois dans le Pernod et la sauce Worcesthershire. Incorporer au mélange.

Assaisonner - poivre de cayenne, sel, anis. Ouvrir les huîtres en les laissant sur écaille.



Recouvrir d'abord avec le mélange d'épinards. Ajouter la chapelure. Saupoudrer de parmesan. Glisser dans un four préchauffé pendant 10 min. environ ou jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré.

Servir aussitôt.





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte le restaurant "Noma" du chef René Redzipi, au Danemark.





Le carnet d'adresse des artisans

Laurence Bessouat est productrice de Piment d'Espelette AOP depuis 1998.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à la ferme Conchoinea, 64250 AINHOA.





