publié le 14/02/2018 à 23:15

Les candidats de Top Chef ont pris de la hauteur dans l'épisode du 14 février. Ils ont été reçus dans les Alpes par Marc Veyrat, chef triplement étoilé. C'est dans ce cadre extraordinaire que les concurrents ont dû réaliser une assiette entièrement végétale, avec la nature pour unique garde-manger.



Les candidats se sont élancés dans la course à la recherche d'ingrédients et ils ont connu des fortunes diverses. Camille a apprécié ce décor naturel puisqu'il a eu l'impression d'être dans La Petite maison dans la prairie. Avec son air naïf et son petit panier en osier, le jeune homme a cavalé dans les champs. Mais face à tant de végétation, le protégé de Philippe Etchebest a perdu un peu la tête.

Camille a préféré partir dans l'inconnu et pioché ce qui lui semblait comestible. "Ce n'est pas l'épreuve Marc Veyrat mais l'épreuve "Marc on verra", s'est exclamé le candidat qui a choisi de concocter son plat dans la plus grande improvisation.