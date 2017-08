publié le 03/08/2017 à 14:30

La recette gourmande de Nathalie

Salade de concombre à la menthe

Pour 6 personnes :

Préparation : 10 min



- 2 petits concombres de serre

- 1 cuillère à café de moutarde blanche

- 4 cuillères à soupe d’huile de tournesol

- 8 feuilles de menthe

- 1 citron

- 50 g de cacahuètes salées

- 50 g de petits pois crus

- Feuilles de chicorée trévise

- Sel et poivre du moulin



Lavez les concombres, puis coupez-les avec la peau dans le sens de la longueur, en deux, puis en quatre. Retirez les bouts. Émincez les tronçons de concombre.



Mélangez dans un saladier l’huile, le jus du citron, la moutarde et les feuilles de menthe ciselées. Ajoutez le concombre. Assaisonnez en tenant compte du sel que contiennent les cacahuètes.

Répartissez la salade dans les feuilles colorées, elles-mêmes disposées dans les assiettes de service. Décorez avec les cacahuètes concassées et entières et, en saison, agrémentez le tout de petits pois crus.



Préparez cette salade au maximum 30 minutes avant de la déguster pour que les concombres soient bien croquants. Vous pouvez remplacer les feuilles de chicorée trévise par des feuilles d’endive rouge.





Le jeu "RTL vous régale"

Si vous êtes un expert, collez nos animateurs en direct avec vos questions culinaires les plus incongrues !

Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne gagneront une montre RTL et le "Guide du Routard" de leur choix.



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte le délicieux cassoulet du Languedoc.





Le carnet d'adresse des artisans

Florent Roque est saleur d'anchois à Collioure dans les Pyrénées-Orientales.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à la Boutique Anchois Roque, 17 route d'Argelès, 66190 Collioure.





