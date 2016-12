Solstice d'hiver 2016 : comment rester en forme ?

Mercredi 22 décembre, c'est le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. Mais ce n'est pas une raison pour rester sous la couette : découvrez quelques conseils pour garder la forme juste avant Noël.

21/12/2016

Huit petites heures d'ensoleillement seulement : le 22 décembre, jour du solstice d'hiver, est également le plus court de l'année. À Paris, le soleil s'est levé à 8h41, et se couchera à 16h56. Autant dire qu'il faudra se dépêcher pour profiter de ses rayons... Mais malgré la grisaille et la nuit persistante, il existe des moyens très simples de rendre cette période un peu moins pénible. Sommeil, alimentation, activité physique : des réflexes quotidiens qu'il est important d'adopter pour rester en forme à l'approche des fêtes.



Dans cette période où les jours sont raccourcis, pas toujours facile d'avoir sa dose de vitamine D. N'hésitez donc pas à ouvrir les volets dès que possible, car la moindre source de soleil est à prendre. Ne résistez pas non plus à l'appel d'une promenade dès que le ciel s'éclaircit.



Et pour ceux qui se sentent malgré tout en manque de lumière naturelle, Noël peut encore faire beaucoup : faites-vous offrir une lampe de luminothérapie, dont certaines sont désormais disponibles à partir de 89 euros.

Dormez suffisamment

C'est un conseil qui vaut pour chaque moment de l'année, mais plus particulièrement encore pour la période hivernale. Dormir aide à réparer le système immunitaire, et à l'inverse, une nuit blanche réduit considérablement le nombre de certains globules blancs. Résultat : le corps résiste bien moins aux bactéries et aux virus.



Mangez des produits adaptés

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, en hiver, il n'est pas nécessaire de manger plus que d'habitude. En revanche, il est très important d'adapter son alimentation. Veillez par exemple à consommer des poissons gras pour activer les globules blancs. Mangez également des légumes crus et certains fruits, dont la teneur en vitamine C aide à lutter contre la fatigue et la morosité. Un seul kiwi par jour apporte, par exemple, toute la quantité de vitamine C nécessaire pour un adulte. Enfin, pour prévenir les troubles de l'intestin, plus fréquents en période hivernale, mangez des yaourts et des produits laitiers, qui aident à préserver et reconstituer la flore intestinale.

Ne renoncez pas à vos activités

Certes, dès le matin vous n'avez en ce moment qu'une envie : rester toute la journée sous la couette pour hiberner, avec une tasse de thé et devant votre série préférée. Mais ne renoncez pas pour autant à toutes vos activités : yoga, restaurant, musées, cinéma... Plus vous serez actif, moins vous vous apercevrez du manque de soleil. Le remède anti-déprime idéal !

Faites du sport

N'oubliez pas que pratiquer une activité physiquement régulière et modérée, par exemple entre 30 minutes et 1 heure de marche par jour, est une activité bénéfique pour stimuler les défenses immunitaires. En plus, cela réduit le risque d'infections respiratoires d'environ 40% ! Malgré tous les bienfaits qu'elle apporte, la marche est pourtant encore trop surestimée par les Français : selon plusieurs études, 4 personnes sur 5 ne marchent pas assez. Attention cependant à ne pas trop forcer : une activité physique trop intense et prolongée peut être contre-productive, et faciliter l'entrée et la multiplication des virus dans l'organisme.