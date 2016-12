Le temps de ce mercredi 21 décembre sera marqué par des éclaircies au Sud et des faibles pluies au Nord.

> La météo à 7 jours du 21 décembre 2016 Crédit Image : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Crédit Média : Marina Giraudeau Télécharger

par Marina Giraudeau , Avec AFP publié le 21/12/2016 à 06:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le temps s'améliorera ce mercredi 21 décembre au Sud avec de belles éclaircies tandis que le Nord sera en butte à une nouvelle perturbation pluvieuse, selon les prévisions de météo-France. Après une matinée nuageuse et pluvieuse, le temps s'améliorera sur le Sud-Est avec le retour progressif d'éclaircies qui se développeront également sur le Sud-Ouest. En Corse, où la vigilance orange pluie-inondation a été maintenue jusqu'à mardi minuit, des averses affecteront l'Est de l'île jusqu'à la mi-journée.



Une perturbation faiblement pluvieuse arrivera sur la Bretagne et le Cotentin dans la matinée pour gagner en fin de journée la Manche, les Pays-de-la-Loire et l’Île-de-France. Le ciel restera gris dans l'Est et le Centre.



Le matin, des gelées entre 0 et -3 degrés se produiront sur la plupart des régions de l'intérieur. Près de côtes, les minimales iront de 1 à 8 degrés, jusqu'à 9 à 11 degrés de la Côte-d'Azur à la Corse. L'après-midi, il fera 2 à 6 degrés du nord-est au centre-est du pays, 6 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 18 degrés en Provence et en Corse.