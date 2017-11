Santé : questionner ses choix alimentaires pour perdre du poids

publié le 19/11/2017 à 07:57

Changer ses petites habitudes peut avoir de grandes conséquences sur la santé. Et notamment le fait de questionner ses choix alimentaires, qui peut être un bon moyen de perdre du poids. "L'excès de poids c'est un vrai problème : esthétique, et de santé. Et on sait aussi que 95% des régimes ne marchent pas, alors comment faire pour que ça fonctionne ?", s'interroge le docteur Saldmann.



Selon lui, une méthode fonctionne particulièrement bien. "Chaque semaine, notez ce que vous mangez, matin, midi et soir. Idéalement vous pouvez aussi faire une photo de chaque plat. En fin de semaine, le dimanche, on prend une feuille et on note ce qui nous a fait vraiment plaisir. En faisant ça vous ferez le tri dans ce qui en valait ou non la peine", conseille-t-il.

Cette méthode est pour le docteur Saldmann un moyen simple et efficace de modifier ses habitudes alimentaires, en se demandant si des aliments trop gras, ou trop sucrés nous ont réellement fait plaisir. "C'est de cette façon, en allant vers de plus en plus de plaisir que vous allez vous aider à réguler ce qui vous fait vraiment du bien. C'est très important de lutter contre son poids, parce que ça en vaut la peine", affirme le docteur.