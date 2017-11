Santé : comment entretenir nos 100.000 kilomètres de vaisseaux sanguins ?

publié le 18/11/2017 à 07:56

S’ils devaient être mis bout à bout, tous les vaisseaux sanguins du corps humain s’étendraient sur environ 100.000 kilomètres. Une vaste distance qui représente près deux fois et demi le tour de la terre. Mais comment prendre soin d’un tel réseau de vaisseaux ?



"Chaque fois qu’il y a un problème dans les vaisseaux, on en paye l’addition. L’organe qui est alimenté par les vaisseaux va manquer d’oxygène et va être en mauvaise posture", expose en préambule le docteur Saldmann. "Quand on va sur l’autoroute, il y a des systèmes d’entretien de l’autoroute. Alors nous, il nous faut entretenir nos 100.000 kilomètres", poursuit-il.

Pour ce faire, le docteur Saldmann donne plusieurs recommandations : "Le premier point c’est l’exercice physique quotidien : 30 minutes d’exercice physique par jour, sans s’arrêter." Et l’activité sportive peut être diverse. "Cela peut être de la marche rapide, du vélo, du vélo elliptique, de la natation… Mais 30 minutes sans s’arrêter, c’est essentiel", explique le docteur Saldmann, avant de certifier : "c'est votre bouclier, vos artères vont adorer."

Des légumes, moins de stress et des câlins…

Mais il existe aussi d’autres leviers que l’exercice physique. "Le deuxième point c’est qu’il faut faire attention à son alimentation : manger le moins gras et le moins sucré possible, mais privilégier les légumes et les choses très saines", indique le docteur Saldmann.



Pour préserver ses vaisseaux sanguins, il est aussi important de savoir se relaxer. "Un autre élément qui abîme les artères, c’est le stress. Quelqu’un qui stresse va abîmer ses artères. Donc pensez à faire de la médiation, des massages, de la relaxation…", affirme le docteur Saldmann. Et en bonus, il a un dernier conseil : "Bien évidemment, les câlins font du bien au cœur. Douze câlins par mois diminuent de moitié le risque cardiovasculaire."