Santé : pour être heureux, il faut visualiser sa journée dès le réveil

publié le 12/11/2017 à 08:00

S'il est important de bouger pour rester en forme, il arrive que l'immobilisme soit également positif. Le docteur Saldmann souligne que bien souvent, nous débutons la journée la tête dans le guidon, sans prendre le temps de se poser.



Frédéric Saldmann par exemple commence sa journée en restant debout, bien stable, les pieds encrés dans le sol. "J'essaye de visualiser la journée qui va se dérouler", explique-t-il. Il se demande ensuite : "est-ce que chaque chose est nécessaire ?".

Le but est de prévisualiser la journée qui arrive et d'éliminer tout ce qui est inutile et accessoire. "Au lieu de subir des événements qui vous arrivent de plein fouet parce que vous n'y avez pas pensé, il faut anticiper. Et en anticipant, vous allez changer. En gros, vous allez extraire le meilleur de la journée", estime le docteur Saldmann. "Ces deux minutes que vous allez vous offrir chaque jour vont vous rendre tellement heureux".