ÉDITO - Le médecin s'attaque à nos petits travers hivernaux, une saison durant laquelle nos rapports avec la nourriture sont un peu particuliers.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 10/02/2017 à 12:02

En hiver, on a tendance à verser plus facilement dans la malbouffe. C'est une saison particulière : il fait froid, il pleut, c'est désagréable, si bien qu'on a tendance à compenser en grignotant et en se permettant quelques douceurs. Il y a aussi ceux qui croient encore qu'en allant faire un petit tour dehors après avoir bien mangé, le corps cherchera à se réchauffer en puisant dans ses réserves, les excès finiront par passer inaperçu.



Pour ne pas tomber dans ce piège, il faut réfléchir avant de manger. Vous devez savoir que tout ce qui vous est proposé et dont vos organismes n'a pas besoin, mais que vous consommez quand même parce que c'est trop dur de résister, a été pensé par les industriels. Prenons l'exemple de la crème brûlée. La surface est croustillante, la sous-couche est d'une infinie douceur. Cela ne doit rien au hasard : on appelle cela "la dynamique des contrastes".



La formule vient d'un scientifique en alimentation de renom, qui a pondu rapport intitulé Pourquoi les hommes aiment la malbouffe ? Il s'est penché sur le fonctionnement de notre cerveau. Il en a conclu que ce dernier adore ce contraste. C'est pour cela qu'il existe tout un tas de biscuits et de friandises durs dehors et mous dedans, et qu'on se laisse facilement tenter.