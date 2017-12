Augmenter sa capacité cérébrale en trois mois (presque) sans efforts

publié le 10/12/2017 à 08:02

Se brosser les dents de la main gauche plutôt que de la main droite, si vous être droitier. En voilà un de conseil étrange de la part du Docteur Saldmann. Et pourtant… "Par ce geste, vous stimulez une zone du cerveau qui est d'habitude complètement endormie. Vous allez optimiser le contrôle de vos gestes au quotidien." Autre avantage non négligeable de cette révolution de la brosse à dents : l'augmentation de la capacité cérébrale.



"Au début ce n'est pas facile, convient le docteur. Mais si on vous fait un IRM trois mois plus tard, vous verrez qu'une nouvelle zone d'activité du cerveau s'est formée. C'est formidable. On peut augmenter son disque dur par un geste aussi simple."

Des gestes simples qui peuvent toucher tous les moments du quotidien. Si vous êtes assis en lisant ou écoutant la chronique du docteur Saldmann, "redressez-vous, prenez de la hauteur. Vous vous sentirez mieux et aurez moins mal au dos". Sans compter qu'à table, cela permet de manger beaucoup moins vite. "Et cela permet de ne pas passer pour un goret", conclut sans ambages le professionnel de santé.