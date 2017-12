Pour réduire le risque de diabète, pensez aux haltères

publié le 16/12/2017 à 08:02

Tout le monde le sait, pour rester en forme, il faut faire de l'exercice. Et pour ce faire, il existe un moyen simple et peu onéreux : les haltères. "On a découvert que si vous faites pendant trente minutes des haltères, ça fait le même bénéfice" qu'une activité sportive autre, note le docteur Saldmann.



"Des chercheurs américains viennent tout juste de démontrer l'impact sur la santé des haltères. Avec seulement 2h30 d'haltères par semaine, le risque de diabète a baissé de 35%", note ce dernier.

Le docteur Saldmann conseille d'acheter un lot d'haltères de 1 à 10 kilos. Ensuite, au fil des mois, il faudra augmenter le nombre de séries et utiliser des haltères de plus en plus lourds. Pour bien les utiliser, il existe de nombreux tutoriels sur internet. Avantage : les haltères dessinent de beaux muscles et évitent que les bras ne flageolent.