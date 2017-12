publié le 09/12/2017 à 08:00

La dinde, le chocolat, la bûche, les fruits de mer, le champagne… Dernier de l'année, décembre est le mois de tous les excès et de tous les dangers. À tel point que beaucoup préconisent le jeun pour permettre à l'organisme d'encaisser toute ces graisses inhabituelles. "Le jeun est passionnant", assure le docteur Saldmann. "En France on ne meurt pas de faim, mais d'excès."



Le jeun qui intéresse le docteur, c'est le jeun séquentiel, et pas seulement pour les fêtes, mais de manière hebdomadaire. "On dîne à 21 h puis on ne se nourrit qu'à 13 h le lendemain." En faisant jeûner des souris un jour par semaine, les scientifiques se sont aperçus que le taux de cancer diminuait de 20 %. "Chez les humains, avec ce jeun séquentiel, il y a moins d'asthme, de rhumatisme, d'allergie, le teint est plus clair et on se sent plus tonique."

Chose amusante, toutes les religions parlent des bienfaits du jeun, identifié à la nuit des temps comme bénéfique. "Ça réactive une mémoire biologique ancienne et ça lutte contre notre obsolescence programmée. Ça laisse au corps le temps de respirer et de souffler", conclut le docteur Saldmann.