Santé : comment expliquer la chute des cheveux ?

publié le 17/02/2018 à 08:01

Le fait de perdre ses cheveux est souvent une histoire génétique car on les perd comme nos parents. C'est un trait familial mais on perd un peu plus de cheveux en hiver. En perdre 50 à 100 par jour, c'est normal, mais si on en perd plus et que ça dure plusieurs mois, consultez votre médecin traitant.



Faîtes attention aux petits signes, s'il y a des plaques, que votre chevelure a l'air clairsemé, que vous êtes fatigué, que vous ne vous sentez pas en forme. Il faut chercher une cause : il y a des gens qui maltraitent leurs cheveux, ils tirent, font des chignons serrés, des tresses qui vont abîmer les cheveux. Certains utilisent aussi de mauvais produits, qui peuvent agresser les cheveux.

Ca peut parfois être, aussi, la faute de certaines maladies : des mycoses, l'effet toxique de certains médicaments et parfois des inflammations tout simplement. Perdre ses cheveux c'est normal, mais si il y en a trop, allez voir votre médecin traitant. Soyez doux et gentil avec vos cheveux, n'utilisez pas de shampoing trop agressif et prenez des brosses douces plutôt que celles qui arrachent les cheveux.